SWEET STEADYが3月25日にリリースする3rdシングルCDより、収録曲「SWEET STEP」を2月14日0時に先行配信リリースした。

同楽曲は、同じく2月14日に開催された『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.20～』にて初披露されたもの。あわせて、同楽曲がシングルCDの表題曲となることと、3形態のジャケット写真も公開された。

同楽曲はシンガーソングライターのmeiyoが作詞作曲を手がけた、これまでのSWEET STEADYにないポップでキャッチーかつコミカルな1曲。アップテンポなサビとどこか切なさを帯びたメロディラインが共存し、耳に残るフレーズの反復によって高い中毒性を生み出す“エキセントリックソング”に仕上がっている。

CDのジャケット写真は、フリルたっぷりの衣装を着用したメンバーが集まって1つのブーケとなったビジュアルに。SWEET STEADYのモチーフである“花”でグループの可憐さを表現しつつ、花束のラッピングがアイスクリームのコーンになっており、少し風変わりな楽曲のエキセントリックさを演出した。

また、2月22日に公開される「SWEET STEP」MVのティザー映像が公開されている。

なおSWEET STEADYは、4月4日、5日に幕張メッセにてデビュー2周年記念ライブ『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE』を開催。現在、チケットが発売中だ。

