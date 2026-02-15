ヘヴィメタルバンド・聖飢魔２のデーモン閣下が１５日放送のＴＢＳ系「さんまとマツコ」に出演。過去に起きた自身の女性スキャンダルについて振り返った。

聖飢魔２は「笑っていいとも！」「夕やけニャンヤン」をはじめ、テレビやラジオ、雑誌に次々と登場。ヘヴィメタバンドとしては異例の売り出し方で一躍大人気に。デビュー２年目に「蝋人形の館」がヘヴィメタ史上初の３０万枚を超える大ヒット曲となった。

１９８９年にはＮＨＫ紅白歌合戦に初出場。さらにはデーモン閣下が国民的ＣＭとなった「写ルンです」のイメージキャラクターに起用され、４年間務めた。

そんな人気絶頂からどん底にたたき落とされたのがデーモン閣下の女性スキャンダルだった。進行を務める平成ノブシコブシの吉村崇が「閣下に未婚での隠し子がスクープされるということでございます。これはもう大ピンチでしたか？」と紹介すると、デーモン閣下は「まあ、叩かれたよね」と実感を込めた。

さんまも「ＣＭもなくなるしな、こうなると」としみじみ。デーモン閣下は「『写ルンです』もほぼこれで打ち切られた。すぐじゃなかったけど」と明かした。

さらに「バーッと客が、潮が引いたようにいなくなった。もう客席見れば分かるぐらい」と目に見えて人気を失ったのを実感。精神的にも不安定となり音信不通の時期があったことも明かされ、「誰からの連絡もちょっと取りたくないってことはあったね」と当時を思い返していた。