¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û£´¡¦£±£²³«Ëë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Î½Ð¾ì£±£¶Áª¼ê¤òÈ¯É½¡¡Ä¬ºê¹ë¤Ï£±£±Ç¯¤Ö¤ê
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£µÆü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢½Õ¤Îº×Åµ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë£²£°£²£¶¡×¡Ê£´·î£±£²Æü¡¢¸å³Ú±à¤Ç³«Ëë¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁ´£±£¶Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¡¢£Á¡¢£Â¤Î£²¥Ö¥í¥Ã¥¯À©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ï£µ·î£±£·Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ÀÆÆ£¥ì¥¤¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¡¢Ä¬ºê¹ë¡¢ÎëÌÚ½¨¼ù¡¢ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢ËÜÅÄÎµµ±¡¢°½ÉôÏ¡¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢¿¿Áú·ýéË¡¢´ØËÜÂç²ð¡¢æ±Íò¡¢µÆÅÄ±ß¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¢¥µ¥¤¥é¥¹¡¢¥¿¥í¡¼¥¹
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¸½¥É¥ê¡¼¥à¥²¡¼¥È²¦¼Ô¡¦µÆÅÄ¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤ËÁ´ÆüËÜ¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ä¬ºê¤Ï£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê¬¤±¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÆüÄø¤Ï·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£