¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¡Ö¹ÅÇÉ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÃËÁ°¡×²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¿¿´é¤Ç¥Ü¥±¤Æ¿á¤½Ð¤¹¡¡¸½ÃÏ¤â¹¥É¾¡ÖÌÌÇò¤¤ÃË¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Áá¤¯¤â¥Î¥Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Î´Ø·¸¤ÇÅÏÊÆ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥Õ¥í¥ê¥À½£¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥ó¤ËÅþÃå¡££±£´Æü¡ÊÆ±£±£µÆü¡Ë¤«¤é¹çÎ®¤·¡¢Ìî¼êÁÈ¤¬¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤¹¤ë£±£¶Æü¡ÊÆ±£±£·Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê°ÊÍè¡¢ºßÀÒ¤·¤¿µð¿Í¤ÇÄÌ»»£²£´£¸ËÜÎÝÂÇ¡£²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò»Ä¤¹ÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£½é¤á¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡ÖÆàÎÉ¸©¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤³¤È¤ÏÅÁÀâ¤À¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´Ä¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸À¸ì¤â°Û¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¡¢²¬ËÜ¤Î¥¥ã¥é¤ÏÄÌ¤¸¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏµ¼Ô¤È¤Î¼Áµ¿¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î³°¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¿¿´é¤Ç¡Ö¹ÅÇÉ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÃËÁ°¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ÄÌÌõ¤¬±Ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤ÈÈùÌ¯¤Ê´Ö¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ¤Ï¼«¿®¤¢¤ê¤²¤Ë¥³¥¯¥ê¡£à¤É¤¦¤Àá¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨ÀÚ¤ì¤º¿á¤½Ð¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤â¾Ð¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤â¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿¡áÌÌÇò¤¤ÃË¡×¤È¾Ò²ð¡£¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆÀ°Õ¤ÎÌÌÇò¥È¡¼¥¯¤Î¤Ä¤«¤ß¤Ï£Ï£Ë¤À¡£