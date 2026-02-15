横浜のベイエリアを象徴するみなとみらいの複合施設「横浜ハンマーヘッド」が、2026年春、食の聖地へとさらなる進化を遂げます。1階には行列必至の生ドーナツ専門店「I’m donut？」をはじめとする話題の3店舗が集結。2階には日本初上陸となるタイ・バンコク発のパッタイ専門店がオープンします。最新の食トレンドを楽しめる、この春最注目の食べ歩き・観光スポットを紹介します。

横浜ハンマーヘッドはどんなところ？

「横浜ハンマーヘッド」は2019年、みなとみらいにオープン。客船ターミナルと食をテーマにした商業施設、ラグジュアリーホテルが一体となった複合施設です。三方を海に囲まれた絶好のロケーションで、「横浜赤レンガ倉庫」や「カップヌードルミュージアム」「横浜ワールドポーターズ」といった人気の観光名所から立ち寄りやすいスポットです。

みなとみらい線「馬車道駅」から徒歩約10分、「みなとみらい駅」から徒歩約12分、JR「桜木町駅」から徒歩約15分でアクセスが可能。観光スポット周遊バス「あかいくつ」でもアクセスできます。桜木町駅前と運河パークを結ぶロープウェイ「YOKOHAMA AIR CABIN」も便利です。

1階：話題の行列店が3ブランドが揃って出店！

今回のリニューアルで特筆すべきは、単なる店舗入替ではなく、今最も勢いのあるブランドをピンポイントで揃えたこと。これまでの横浜ハンマーヘッドは、客船利用客や観光の「ついで」に寄る場所という側面がありましたが、オーナーシェフ・平子良太氏が手がける「I’m donut？」「dacō」「Neo Nice Burger」が3店揃って出店することで「ここへ行くために横浜へ向かう」という来訪者が増えそうです。

唯一無二の“生”食感「I’m donut？」

「I’m donut？（アイムドーナツ？）」は、外はカリッと、中はふんわりしゅわっと口溶ける独特の食感で知られる生ドーナツ専門店です。独自のレシピと洗練されたビジュアルで、各地で行列を作る人気店が、ついに横浜ハンマーヘッドに登場します。

都市型パン屋の新しい形「dacō」

ベーカリーカフェ「dacō（ダコー）」は、時代の需要に応えた“都市型パン屋”をコンセプトにしています。選べる楽しさや残さず食べきれる安心感を大切に、小ぶりな食べきりサイズのパンを展開。種類豊富なこだわりのドリンクとともに、気軽にパンを楽しめる空間が提供されます。

料理人が本気でつくる「Neo Nice Burger」

ハンバーガーショップ「Neo Nice Burger（ネオナイスバーガー）」は、従来の枠にとらわれない“ネオ・ファストフード”を提案。バンズ、ソース、具材、さらにはサイドメニューのポテトに至るまで、すべて職人の手で仕上げるクオリティの高さが魅力です。

2階：日本初上陸！ミシュランも認めたタイの味わいを海辺で

2階には、タイ・バンコク発のパッタイ専門店「Baan Phadthai（バーンパッタイ）」が日本初上陸を果たします。

伝統的な調理法と厳選した素材で仕上げるパッタイは、ミシュランガイド・ビブグルマンにも選出された実績を持つ本場の味です。パッタイのほか、タイの伝統料理やデザートも提供されます。

最大の魅力は、海を望むテラス席を備えた開放的なロケーション。みなとみらいの美しい街並みと潮風を感じながら、本格的なタイ料理に舌鼓を打つ時間は、まさに至福のひとときとなるでしょう。

行列覚悟で生ドーナツを手に入れるもよし、夕暮れの海を見ながら本格パッタイに舌鼓を打つもよし。この春、横浜ハンマーヘッドは、ただの客船ターミナルではなく、私たちの「おいしい思い出」を作る特別な場所へと塗り替えられそうです。 あなたなら、どのグルメから攻めてみますか？

