森田洋行氏による写真展「“Where Light Becomes Color”」が、ソニーストア 札幌で2月28日（土）から開催される。

北海道を中心に、光が色へと変わる瞬間を追いかけながら風景を撮り続けている森田氏による初の個展。

会場では写真展示に加え、ソニーの液晶テレビを用いたドローン映像やタイムラプス作品の放映も予定する。

在廊予定などの詳細は、決まり次第、XなどのSNSで発表するという。

星空の深い青も、朝焼けの淡い赤も、すべては光が色へと変わる瞬間の物語。

北海道の大地で出会った、その一瞬の移ろいに 心を奪われ、シャッターを切り続けてきました。

光が色へと姿を変える“境界”に立つような、静かでやさしい時間を感じてもらえたら嬉しいです。

この写真たちが、あなたの中の大切な景色をそっと思い出させるきっかけになりますように。

作家コメント

会場

αプラザ（札幌）

ソニーストア 札幌

開催期間

2026年2月28日（土）～3月20日（金）



開催時間

11時00分～19時00分（最終日は16時00分まで）



定休日

なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）

作者プロフィール

2018-2026年 米国National Geographic世界巡回展「50 Greatest Landscapes」参加

2018年 日経National Geographic（著/翻訳版） 写真集「ここでしか見られない 感動する風景！」 掲載

2016年 米国National Geographic（著） 写真集「Greatest Landscapes」 掲載

2016年 内閣官房/内閣府主催 伊勢志摩サミット「世界に届けたい日本」フォトコンテスト 入賞