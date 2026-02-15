大阪府警捜査４課による捜索中の暴行事件は、同課員ら１２人が１月２３日、免職や停職などの懲戒処分となり、指導も含めた処分人数が３５人に上る異例の事態となった。

暴力団など組織犯罪に対峙（たいじ）する捜査員らは、なぜ暴走したのか。

方針伝わらず

「暗証番号を聞き出すことを重視したからだと思う」。暴行が起きた捜索現場の責任者だった時長力・元警部補（５１）（大阪地裁で有罪判決）は、自らの公判でこう語った。

府警の処分時の発表によると、暴行は昨年７月１５〜１６日に発生した。４課の捜査員ら２８人が、大阪市内のビル一室のレンタルオフィスを全国最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」の拠点とみて、職業安定法違反容疑で捜索。この際に複数の捜査員が捜査対象だった男性３人をそれぞれ殴打したとされる。

ナチュラルが独自開発した秘匿性の高い通信アプリ「チャットアルファ」を解析するため、スマホや端末のロックが解除された状態で押収するか、暗証番号を聞き出す――。これが現場サイドが当初から共有していた捜査の主目的だった。

ところが、上層部はその後、目的を変更していた。４課長らは「アプリを開いたまま押収するのは難しい」として、逮捕を優先すると決めていた。だが、現場には伝わっていなかった。

時長元警部補の直属の上司で捜査全体を指揮していた警部（停職６か月）は内部調査に対し、「現場に方針変更は伝えていた」と説明しており、食い違いが生じた原因は現在も不明だ。

現場では男性らが暗証番号の説明を拒んだことをきっかけに、捜査員による集団暴行へ発展していった。

「力の大阪」自負

府警の捜査４課は１９６１年に発足し、暴力団など組織犯罪を専門とする。８０年代には当時の山口組の内部分裂に伴う組員同士の殺傷事件などの捜査で全国に名が知れ渡った。近年は、動画投稿サイトで捜査員が「大阪や！」「４課やぞ！」と怒声を飛ばすニュース映像が閲覧され、「強面（こわもて）集団」と見られている側面もある。

職務中の力の行使は、警察官職務執行法などにより、相手の抵抗などに応じて「有形力の行使」として一定程度、許容されている。４課では昔から暴力団に対処してきた性質上、特に行使する場面が多かったと複数の捜査員が取材に明かす。ある捜査員は「相手も凶暴で、舐（な）められたら捜査にならない」と話す。

他県警で暴力団捜査を担当していた刑事ＯＢも「府警の４課は特にプライドが高く、『力の大阪』を自負していた」と指摘する。

今回の事件で特別公務員暴行陵虐致傷罪などに問われた阪口裕介・元巡査部長（３３）（大阪地裁で有罪判決）は逮捕後、「４課のガサ（捜索）として、どんな相手にも負けたらアカンと思っていた」と供述していたという。

再発防止

一連の問題を受け、府警幹部の一人は「強い気持ちを持つのは当然だが、適正な手続きを無視していいはずがない。指揮系統や情報共有にも問題があり、暴走を許してしまった」と悔やむ。

府警は再発防止策として、指導の強化や、難度の高い捜索現場への階級の高い警察官の配置、４課への外部からの人材配置などに取り組むことを方針として掲げた。別の幹部は「反省すべき点は反省する。ただ、４課の弱体化を招いて犯罪組織を利する結果になってもいけない」と語る。

時代に応じた変化を

元警察大学校長の田村正博・京都産業大教授（警察行政法）の話「暴力団などに長期的に向き合う中で、力の行使も含め、一種の惰性が生じていなかったか。組織犯罪の重点は、暴力団から匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）へと移ってきている。捜査側もデジタル技術の高度化など時代に応じた変化が求められる。警察である以上、有形力の行使を迫られる場面はあるので、やむを得ないとされる場面を整理し、再教育する必要がある」