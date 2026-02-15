ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われた。ブルペンでは若き投手陣がアドバイザーを務めるパドレスのダルビッシュ有投手（39）にこぞってアドバイスを求めに行くなど“ダル詣で”の光景が繰り広げられた。

ほとんどの投手がブルペン投球を行ったこの日。投球を終えると向かう先は、投球を見守っていたダルビッシュのもとだった。宮城大弥、隅田知一郎、藤平尚真、曽谷龍平、北山亘基、伊藤大海が次々と日米通算208勝右腕にアドバイスを求める。ダルビッシュはデータや感覚を基に、的確に助言を与え、全ての選手が笑顔、そして充実の表情でブルペンを後にした。

36球のブルペン投球を行った藤平の質問は「高めの使い方」だった。「色々聞いて“藤平君もちょっと特殊なフォームだから、自分の思うようにしっかり調整できれば、大丈夫じゃない”っていうのを言ってもらった」と笑顔を見せる。「一言、一言が凄い重みがあって、自分に凄い自信につながるところもあったので、これからダルビッシュさんにどんどん話しかけていきたいなと思ってます」と胸を張った。

前回大会でチームメートとしてともに戦った宮城は「僕以外もそうだったと思うんですけど、心強いですし、何かあればアドバイスもらったりとかできる」と存在感を実感する。今大会からルールとして採用されるピッチクロック、ピッチコムについて「意外と難しい感じはありました」と課題に挙げる。ダルビッシュの助言も受けながら、課題を解消し連覇を目指す。