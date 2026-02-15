ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間15日夜から16日早朝にかけて大会10日目が行われる。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙う

フリースタイルスキー／男子デュアルモーグル・1回戦〜決勝

新種目の『デュアルモーグル』。日本のエース堀島行真（28、トヨタ自動車）がモーグルに続いて2個目のメダル獲得に挑む。その他、日本勢は西沢岳人（26、チームリステル）、藤木豪心（28、イマトク）、島川拓也（27、日本仮設）が出場予定。

フィギュアスケート／ペア・ショートプログラム

日本初の金メダルへ世界王者の三浦璃来（24、木下グループ）＆木原龍一（33、木下グループ）が挑む。団体戦ではショート、フリーともに自己ベストを更新、勢いに乗ってるペアが五輪初の頂点を目指す。また初出場の長岡柚奈（20、木下アカデミー）＆森口澄士（24、木下アカデミー）も上位を狙う。

スキー ジャンプ／女子ラージヒル

初採用の『女子ラージヒル』には日本の4選手が出場する。ノーマルヒルの銅メダルに続く2個目のメダルを狙う丸山希（27、北野建設SC）。さらに郄梨沙羅（29、クラレ）、伊藤有希（31、土屋ホーム）、勢藤優花（28、オカモトグループ）も練習でビッグジャンプを披露しているだけに期待がかかる。

スノーボード／男女スロープスタイル・予選

ビッグエアで金メダルを獲得した男子の木村葵来（21、ムラサキスポーツ）と女子の村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）がスロープスタイルの予選に出場。日程が急遽早まり、それぞれの調整状態が気になるところ。

スピードスケート／女子500m

女子1000mで銅メダルを獲得した郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）や吉田雪乃（23、寿広）、山田梨央（28、直富商事）の3選手が出場。郄木は同種目で前回の北京大会で銀メダルを獲得している。



【大会10日目 日本選手の主な出場種目】

15日 フリースタイルスキー／男子デュアルモーグル・1回戦〜決勝

15日 スノーボード／男女スロープスタイル・予選

15日 カーリング／女子・予選リーグ（韓国ー日本）

16日 スピードスケート／男子団体パシュート・準々決勝

16日 スピードスケート／女子500m

16日 スキー ジャンプ／女子ラージヒル

16日 フィギュアスケート／ペア・ショートプログラム



※写真は左からフィギュアの三浦璃来選手、木原龍一選手