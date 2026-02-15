インスタグラムで公表

フィギュアスケート界のトップ選手同士が婚約した。2022年北京五輪のアイスダンス米国代表ジャン＝リュック・ベイカーと、ミラノ・コルティナ五輪のアイスダンス・スペイン代表オリビア・スマートの2人だ。ミラノのスケート会場を訪れていた“新郎”ベイカーが15日、共同投稿の形でインスタグラムで公表した。フィギュアスケート仲間から祝福が相次いでいる。

ベイカーは「それはずっと君だった」と記し、動画を公開した。そこではプロポーズのシーンを紹介している。スマートの前で右ひざをつき、指輪を手渡した。スマートはサプライズに驚きつつ、涙を浮かべながら笑顔を見せた。2人はキスを交わした。またベイカーはスマートの演技を観客席から見守った。

コメント欄には、フィギュア仲間から続々と祝福コメントが届いた。

ホリー・ハリス（豪州）「あーーおめでとう!!!!」

ナタリー・タシュレロワ（チェコ）「知ってたわ!!オーマイガーオーマイガー!!イエスイエスイエス!!」

エリー・カム（米国）「これは超尊い。おめでとう」

イム・ヘナ（韓国）「泣いてる。おめでとう」

折原裕香（フィンランド）「おめでとう」

マライア・ベル（米国）「2人のこととっても嬉しい」

またネイサン・チェン（米国）、樋口新葉（日本）、サラ・コンティ（イタリア）らも絵文字で祝福。「いいね！」欄では吉田唄菜らが祝福していた。



（THE ANSWER編集部）