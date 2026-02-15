大人こそ“グレー”が頼れる！【グローバルワーク】着回し力100点♡「きれいめセットアイテム」
「いつも黒の服ばかりでマンネリ」「なんだかコーデがパッとしない」そんなとき頼りになるのが、上品見えが狙えるグレーのアイテム。2026年春夏のトレンドカラーでもあり、注目したい存在です。デイリーコーデの即戦力するなら【グローバルワーク】の「きれいめセットアイテム」がおすすめ。着まわしやすいセットアイテムは、スタイリングに迷ったときにも頼りになりそうです。
簡単に旬顔コーデが完成！
【グローバルワーク】「シャギーカーディガン*スカートSET」\4,494（税込・セール価格）
落ち着いたトーンのグレーで、上品見えが狙えるセットアイテム。トレンド感のあるフェザーニットカーディガンは、華やかな顔まわりを演出します。スカートは細めのリブニット素材で縦ラインが強調されるため、スタイルアップが狙えそう。インナーを選ぶだけでOKのセットアイテムは、忙しい朝の救世主になってくれるはず。
ボリューミーなアウターもナロースカートでスッキリ
こちらはセットのスカートのみを使ったスタイリング。すっきりシルエットのナロースカートなので、ボリュームのあるアウターとも好相性。カジュアルなボーダー柄のセーターと合わせても、上品なグレーのスカートがきれいめに引き寄せてくれます。アクセントとしてキャップを投入すれば、スポーツミックスな最旬コーデに。
