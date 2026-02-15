ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪で13日（日本時間14日）、日本勢が躍進した。スノーボード男子ハーフパイプ決勝では戸塚優斗（ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（チームJWSC）は銅メダルを獲得。フィギュアスケート男子フリーでは鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀メダル、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。そんな中、日本人の間では敗者の品格が話題になり、2人の海外選手の振る舞いに注目が集まった。

ハーフパイプで日本勢に割って入ったのは、銀メダルのスコッティ・ジェームズ（豪州）だ。競技後に人格者ぶりを示す一連の行動を見せた。表彰式で君が代が流れると戸塚と山田がニット帽を脱いだ。それに気づいたジェームズも2人に合わせ、脱帽して敬意を示した。それだけではない。表彰式後、フォトセッションが始まると日本勢2人の撮影中にその場を離れた。向かったのは泣き崩れる4位・平野流佳（INPEX）のもとへ。膝をついて平野の背中をさすり、何度も励ますように声をかけていた。

フィギュアスケートでは男子シングルで、絶対的な金メダル候補と言われたイリア・マリニン（米国）がまさかの8位に沈んだ。最終滑走となった自分の点数に呆然とした様子だったが、その直後だった。逆転の金メダルとなったミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）のもとへ歩み寄ると、がっちりとハグ。同い年のオリンピックチャンピオンを称えた。

ジェームズはあと一歩で金メダルに届かず、マリニンは予想外の転倒が続いた。ともに悔しい場面。それでも見せたのは、誰かを思いやるスポーツマンシップあふれる姿だった。日本のネット上でも2人の振る舞いに「負けた時の態度で人間性が出るとよく言われるけど素晴らしかった」「あの結果が出た後でもすぐ称えに行ったのは本当に凄いと思う」「負けた時に本性がでると思うけど、イリア、あなたは素晴らしい…」「悔しい気持ちもあるのに流佳に寄り添ってくれてたなんて…」などの声が上がった。プレーだけではない、アスリートの人間性に感動が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）