◆練習試合 楽天―日本ハム（１５日・金武）

日本ハムの達孝太投手（２１）が先発し、２回２安打無失点に抑えた。初回、１死から宗山、入江に連打を浴び１死一、二塁のピンチを招くも小郷を一ゴロ、繁永を中飛に仕留めた。８日の阪神戦（名護）に続き無失点に抑え、「シーズン中でこの結果だったら、よくまとめたなっていう感じだったなと思うんですけど、この時期のこの内容はしっかり反省するべきだなと思っています」。２回で３８球と球数を要した点を課題に挙げ、「ノーチャンスな球が多かった」と、ボールからボールになる変化球などを反省した。

１４日の第４クールからＷＢＣ組の伊藤、北山が抜け、「あの２人が抜けると結構、雰囲気がガラッと変わるんで、ちょっと引っ張っていかないといけないなっていう気持ちは、芽生えた気はします」。３月２９日の開幕３戦目が内定している右腕は、「２人はフランクなんですけど、練習中はすごい緊張感持ってやっているので、その緊張感を周りにうまく伝えれたらいいなとは思います」。高卒５年目、２１歳はしっかりと自覚をにじませた。