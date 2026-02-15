ミラノ・コルティナ五輪で２大会連続銀メダルを獲得したフィギュアスケート男子の鍵山優真が１５日に自身のインスタグラムを更新。３ショットで喜びを表した。

鍵山は「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｖｅｒｙ ｍｕｃｈ ｔｏ ｅｖｅｒｙｏｎｅ ｉｎｖｏｌｖｅｄ ａｎｄ ｆｏｒ ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ ｍｅ ａｔ ｔｈｅ Ｏｌｙｍｐｉｃｓ．」（オリンピックで関わってくださった皆様、そして応援してくださった皆様に心より感謝します）と英語のコメントと共に、メダルセレモニー直後と思われる写真を投稿。鍵山本人を中央に、コーチの父・正和さんと、同じく鍵山を指導するイタリアの元フィギュアスケート選手で、２０１４年ソチ五輪銅メダリストのカロリーナ・コストナーさんと並んだ写真では、３人とも満面の笑みがはじけている。

コメントは「個人戦でもたくさんの応援ありがとうございました！４年前とはまた違った、悔しさも残る銀メダルとなりましたが、この地で挑戦できたことに大きな意味があると感じました。オリンピックでしか味わえない経験ができて良かったです」と

続き、「次に向けてもっと強くなるためにまた頑張りたいと思います！」と決意を表明した鍵山。最後には再び英語で「Ｓｐｅｃｉａｌ ｔｈａｎｋｓ ｔｏ… Ｍｙ ｄａｄ」（お父さんありがとう）と感謝の言葉がつづられた。

“チーム鍵山”の集合にフォロワーも歓喜。たくさんの「いいね！」だけではなく「とても感動しました！演技はもちろんのこと、チャレンジする姿、仲間への思いやり、素晴らしかったです」「優真くんが目指すスケートを見せてくださった強い気持ちに、たくさんのパワーと勇気をいただきました」と祝福のコメントが続々。また「お父様と一緒に笑顔のお写真が再び見られて、幸せな気持ちになりました」と親子の笑顔を喜ぶ声も寄せられた。

◆鍵山 優真（かぎやま・ゆうま）

▽生まれ ２００３年５月５日、神奈川・横浜市出身、２２歳。

▽競技歴 ５歳からスケートを始め、１９年の全日本選手権をジュニアで３位。２０年ユース五輪で金メダル。シニア転向後の初の世界選手権（２１年）で銀メダル、北京五輪（２２年）で銀メダルを獲得。

▽父子鷹 父の正和コーチ（５４）は９３年に全日本選手権を３連覇。９２年アルベールビル、９４年リレハンメル五輪代表。優真は２５年全日本選手権で２連覇し、史上初の“父子連覇”を達成。

▽コーチ 父・正和さんと１４年ソチ五輪銅メダルのカロリナ・コストナーさん（イタリア）。コストナーさんの母国でメダルを手にした。

▽趣味 カメラ、ドライブ。

▽縄跳び ウォーミングアップで行い、４重跳びが最高で５回できる。

▽芸術 絵を描くことが得意。

▽ご褒美 すし、すき焼き。