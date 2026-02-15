ドイツのブンデスリーガ第22節ヴェルダー・ブレーメン対バイエルンの一戦が行われ、0-3でアウェイチームの勝利となった。



このゲームではチームのエースであるハリー・ケインがPKを含めた2ゴールを記録。リーグ戦では3試合連続得点、2試合連続の2ゴールとなった。



『The Athletic』によると、この試合の2得点で、ケインのクラブと代表での総得点数が500ゴールに到達したようだ。これはイギリス人プレイヤーでは初の記録となる。





ケインのキャリア初ゴールは2011年1月のこと、そこから15年でゴール数をここまで伸ばした。内訳は2011年から2023年まで在籍したトッテナムでのゴールが最も多く435試合で280ゴール。次がバイエルンの131試合で126ゴール、3番目がイングランド代表の112試合で78ゴールとなる。残りはトッテナムでのレンタル移籍での得点となっており、レイトン・オリエント、ミルウォール、ノリッジ、レスターでもそれぞれゴールを決めている。ケイン自身の1シーズンでの最多得点記録として、17-18シーズンと23-24シーズンの52ゴールがある。現時点でケインは46ゴールを挙げており、ここからさらにW杯が控えていることを考えると、記録更新の可能性は高いといえる。そんなケインはキャリアの中で29回のハットトリックを達成している。最も多いのはトッテナムでの13回だが、加入からそれほど時間の経っていないバイエルンではすでに11回のハットトリックを記録している。これまでコンスタントに得点を積み上げ、キャリア通算500ゴールを達成したケイン。今は32歳とベテランの域に突入しているが、ここからどこまで数字を伸ばせるのだろうか。