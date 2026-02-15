フランシスコ前教皇（左）と元ホワイトハウス顧問のスティーブ・バノン氏/AP, Getty Images

（CNN）米国のスティーブ・バノン元大統領首席戦略官が2019年、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏とのやり取りで、当時のローマ教皇フランシスコに対抗する戦略について協議していたことが、司法省によって公開された文書で明らかになった。バノン氏は教皇を「引きずり下ろす」との考えを記している。

先月公開された大量の文書の中に、バノン氏とエプスタイン氏の間で交わされた19年のメッセージが含まれていた。第1次トランプ政権を去った後、バノン氏がフランシスコ前教皇の弱体化を図ろうとエプスタイン氏に接近していたことが分かる。

バノン氏はフランシスコ前教皇を自身の「主権主義」構想に反対する人物とみなし、非常に批判的だった。「主権主義」は18年から19年にかけて欧州で広がった国家主義的ポピュリズムの一種。司法省が公開した一連の文書は、エプスタイン氏がバノン氏の運動を支援していたことを示すとみられる。

バノン氏は19年6月、エプスタイン氏に「フランシスコ（教皇）を引きずり下ろす」と書き送り、「クリントン夫妻、習（中国国家主席）、フランシスコ、EU（欧州連合）。頼むぞ兄弟」と記していた。

バノン氏が標榜（ひょうぼう）する国家主義的ポピュリズムにとって、フランシスコ前教皇は大きな障害だった。バノン氏は英誌スペクテーターの18年の取材に、前教皇を「軽蔑にも値しない」と評し、「グローバリストのエリート」の側に立っていると非難。さらに調査報道機関ソースマテリアルによれば、バノン氏はイタリアの現副首相、マッテオ・サルビーニ氏に前教皇を「攻撃」するよう促していたという。ただ、サルビーニ氏自身、反移民政策の推進にキリスト教のイメージや言葉を利用している。

ローマとバチカンはバノン氏にとって重要な場所だ。バノン氏は「ブライトバート・ニュース」を運営中にローマ支局を開設したほか、永遠の都ローマからさほど遠くない場所に、ユダヤ・キリスト教的価値観を守る政治訓練を行う施設「剣闘士学校」を設立する試みにも関わってきた。

一方、フランシスコ前教皇はトランプ大統領に代表される世界観への対抗軸的な存在で、ナショナリズムを強く批判し、移民擁護を教皇職の柱に据えていた。

最近公開された司法省の文書からは、バノン氏がフランシスコ前教皇の弱体化を図るため、エプスタイン氏に複数回メッセージを送っていたことが分かる。

バノン氏は一連のやり取りの中で、フランス人記者フレデリック・マルテル氏の19年の著書「バチカンのクローゼットで（邦題：ソドム バチカン教皇庁最大の秘密）」に言及している。この本はカトリック教会上層部の秘密主義や偽善を暴露する内容。マルテル氏は本書でバチカンで働く聖職者の8割は同性愛者だと主張しつつ、自らのセクシュアリティーを隠す聖職者の方法について掘り下げ、波紋を呼んだ。

一部の保守派にとっては、カトリック教会の同性愛問題そのものが批判の対象だ。こうした保守派は同性愛問題を教会の構造的危機の証左とみなしており、一部には性的虐待スキャンダルとの関連を指摘する声もある。ただ、専門家や研究者の大半は、性的指向と虐待を結びつけるのは科学的に不正確との見方を示している。

バノン氏はパリの高級ホテルでマルテル氏と面会後、本の映画化に関心を示した。一連のメッセージでは、エプスタイン氏を製作総指揮に据える可能性をほのめかし、「今やあなたが映画のエグゼクティブ・プロデューサーだ」と記している。

バノン氏の提案がどこまで本気だったのかは不明だ。やり取りの中で、エプスタイン氏はこの提案には触れず、知識人としても知られる哲学者ノーム・チョムスキー氏の撮影について尋ねている。マルテル氏はホテルでバノン氏と面会した際、映画化の権利は出版社が管理しており、すでに別の企業と合意済みのため、映画化の話には応じられないと伝えたという。マルテル氏はCNNに対し、バノン氏はフランシスコ前教皇に対抗する企ての「道具として」本を利用したかったのではないかとの見方を示した。

文書によると、エプスタイン氏は19年4月1日、自分宛てに「バチカンのクローゼットで」と題したメールを送り、その後バノン氏に「フランシスコ教皇かスティーブ・バノン氏か？ 選択を迫られるカトリック教徒」とのタイトルの記事を送信。これに対しバノン氏は、「簡単な選択だ」と返信している。

フランシスコ前教皇の伝記を著したオースティン・アイバリー氏は、バノン氏はカトリック教会を「浄化する」と主張しており、マルテル氏の本を利用して教皇に打撃を与えられると踏んだのだろうと説明。CNNの取材に、「彼は本の性質もフランシスコ教皇も大きく見誤ったと思う」とコメントした。