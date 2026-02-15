「今日好き」おひなさま（長浜広奈）レースバブーシュカがキュート 美脚のぞくフリルミニスカコーデに絶賛の声「バブみがすごい」「可愛すぎる」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】「今日好き」出演美女「ウエスタンっぽいのも似合う」美脚スラリのミニスカコーデ
◆おひなさま（長浜広奈）レースバブーシュカがキュート
長浜は、ストライプシャツにデニムシャツを重ね着し、スラリとした脚が際立つブラウンのフリルミニスカート、ロングブーツを合わせたスタイリングでステージに登場。レースのバブーシュカを着用しており、ファンからは「可愛すぎる」「バブみがすごい」「バブーシュカめちゃくちゃ似合ってる」「世界観がすごい」「ウエスタンっぽいのも似合う」などと絶賛の声が寄せられている。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
