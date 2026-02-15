櫻坂46藤吉夏鈴、メガネチェーン・無造作ヘア…遊び心満載全身ブラックスタイリング【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】櫻坂46の藤吉夏鈴が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】櫻坂46メンバー、遊び心満載スタイリング
◆藤吉夏鈴、遊び心満載スタイリング
全身黒の落ち着いたスタイリングで、光沢のある生地のロングスカートをなびかせながら登場した藤吉。顔周りはカラーレンズのサングランスにチェーンを付け、髪は無造作にまとめられており、遊び心を取り入れていた。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】