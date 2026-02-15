izna日本人メンバー・マイ＆ココ「TGC」でランウェイデビュー デニムアイテムのリンクコーデにも注目集まる「真似したい」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】「I-LAND2：N／a」から誕生したガールズグループ・izna（イズナ）のマイ（MAI）とココ（KOKO）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】韓国グループ日本人メンバー2人の圧巻ランウェイ
「TGC」初出演のiznaから、日本人メンバーの2人がランウェイに登場。マイはグレーのカーディガンに何重にも重ねたパールネックレスが映える姿、ココはストライプシャツにミニスカートを合わせた姿でランウェイ。スラリとしたスタイルを際立たせていた。マイはボトムス、ココはジャケットとスカートで深みのある色合いのデニム素材を取り入れ、リンクコーディネートにもなっており「真似したい」「着こなしが素敵すぎ」「オーラに圧倒された」などの声が寄せられた。
同イベントでグループでの「TGC」初パフォーマンスも控えるizna。グローバルボーイズグループ・ENHYPEN（エンハイプン）を生んだMnetのプロジェクト『I-LAND』シリーズの第2弾として放送されたグローバルガールズグループ誕生プロジェクト『I-LAND2：N／a』から誕生下グループで、チェ・ジョンウン（CHOI JUNG EUN）、バン・ジミン（BANG JEE MIN）、ココ、ユ・サラン（RYU SA RANG、マイ、チョン・セビ（JEONG SAE BI）の6人で構成されている。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆マイ＆ココ「TGC」初ランウェイ
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
