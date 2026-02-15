IS:SUE・NANO（釼持菜乃）抜群スタイル＆ニヤリと微笑む表情にファン釘付け「かっこよすぎる」「撃ち抜かれた」【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】4人組ガールズグループ・IS:SUE（読み：イッシュ）のNANO（釼持菜乃）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】24歳アイドル、不意打ちの表情
◆NANO、抜群スタイル＆表情にファン釘付け
NANOはミニ丈のパーカーとスリット入りのスカートのセットアップで、美しいウエストラインと脚をちらりとのぞかせた。フードを被って登場したNANOはランウェイでフードを取り、振り向きざまには下唇を噛み、ニヤリと微笑む表情でファンを釘付け。「かっこよすぎる」「めっちゃ美人だった」「表情に撃ち抜かれた」などの反響も寄せられていた。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
