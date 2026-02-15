テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が１４日に放送され、元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏、博多華丸・大吉の博多大吉がＭＣを務めた。

ＭＣ２人が、ゲストとともに居酒屋でお酒とトークを楽しむバラエティー。この日は、ギャルモデル・あおぽんをゲストに迎えた。

あおぽんはデビューのきっかけを聞かれ、ギャル雑誌のオーディションだったと説明。

「オーディションがあるってなって。今どきで。（選考が）ライブ配信だったんですよ。１年頑張ってオーディション受けて。合格してグランプリとって」と振り返った。

松岡が「順位はどうやって決めんの？」と聞くと、あおぽんは「投げ銭があるんで…。投げ銭のあれで順位が」と解説。ライブ配信で視聴者が配信者にギフトした金額の合計で順位が決まったと話した。

松岡は「出た！結局、金か！結局、いくらでしたっていう…。太客がいたら強えってことじゃん。ＭＡＸでいくら？」と聞くと、あおぽんは「私のライブ配信だと、一番高いギフトが２０万か２５万。そんときは（投げ銭してくれる視聴者の）母数が多かったんで、私。例えば、その２０万とかの一番高いやつを１人が１０発行くんじゃなくて、１０人が（順に）１人ずつ行くみたいな…」と振り返った。

大吉は「そもそも２５万もらったらダメ！ライブ配信で…。怖いよ！」と忠告。あおぽんも「ライブ配信、ヤバかったですね。そんときは…」と、うなずいていた。

あおぽんは、２０２３年に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で「怪しい自称プロデューサーから『１００万払ったら水曜日のダウンタウンに出してあげるよ』と持ち掛けられ、ホントに払ったヤツがホントに出演できるホントドッキリ」のターゲットとなり知名度急上昇。

最終的に超怪しい偽プロデューサーを信じて「水ダウ」出演料１００万円＋浜田雅功にドツかれるオプション１０万円を受け入れて出演したことで大きな話題になった。