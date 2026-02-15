スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が14日（日本時間15日）、米アリゾナ州サプライズで行われたNCAA公式戦開幕第2戦のミシガン大戦に「5番・一塁」でスタメン出場。3打数無安打1得点1四球2三振に終わり、開幕2戦連発はならなかった。チームは6―7で敗れた。

試合後、佐々木は「もっともっと自分自身、調整したいですし、準備もしていきたいです」と語った。

6回の第3打席で微妙な判定については「判定があった直後は、正直に言って自分の中で少し気持ちが持っていかれた部分はありました」と率直に明かし「あのような状況で、いかにメンタルを切り替えながら1球1球に対処していくか。その点は自分自身、まだまだ修行が足りないなと、今日の打席を通して評価しています」と冷静に振り返った。

前日の開幕戦、アリゾナ大戦は「5番・一塁」でスタメン出場し、3回1死走者なしの第2打席で変化球を捉えて右越えにソロ本塁打。4打数2安打をマークしていた。

1年目はリーグ51試合出場で打率・274、7本塁打、41打点。昨年10月23日のドラフトではソフトバンクとDeNAが1位指名で競合し、ソフトバンクが交渉権を獲得した。