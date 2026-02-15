消費税減税の実現に向けて財源をどうするかといった課題が山積ですが、株式投資や経済問題に興味を持つ、投資サークルの大学生は高市総理の「責任ある積極財政」についてどう見ているのでしょうか。

自民党圧勝で“高市トレード”進むも... 消費税減税はどうなる？

一橋大学の投資サークル「TOWALY」。13日、学生たちはいわゆる“高市トレード”について議論していました。

一橋大学3年 郄島起八さん

「まず株の動きからなんですけれども、半導体関連は、政府の後押しみたいなのがあると思って上がったんですけど。あとは防衛関連だったりとか」

一橋大学4年 川西申悟さん

「AIとか自動化っていうところで、そういった株・銘柄は上がってくる可能性はある」

一橋大学2年 常友宏明さん

「良くも悪くも高市さんにマーケットの視線が注目してる部分もあると思うんで、高市さんが不用意な発言とかしたら、一気に振れるのかなっていう気がします」

自民党の歴史的大勝を受け、日経平均株価は3000円以上急騰し、一時5万8000円台に。

――利益は結構ありましたか？

郄島起八さん

「ホクホクって感じですかね」

――今回すごく株価が上がったがどんな印象？

常友宏明さん

「財政拡張的な見方がマーケットで続いていることもあって、株はおそらく上がり続ける」



郄島起八さん

「そこまで割高感が現状あるわけではないので妥当な評価」

株高の主な理由は、高市総理肝いりの「責任ある積極財政」です。食料品にかかる消費税を「2年間ゼロ」にすることもそのひとつですが、本当に実現できるのでしょうか。

課題山積の“消費税減税” 約10兆円の財源は？

消費税の減税を公約に掲げた高市総理。ただ、課題は山積しています。

高市総理（9日）

「『システム対応など事業者負担』とか『外食など他の取引への影響』『実施時期』『財源』また『金利や為替など金融市場への影響』や、『実質賃金の状況』に至るまで検討すべき諸課題があるとのご指摘も数多くいただきました」

今後、国民会議を設置して、財源を含めたこれらの課題を検討するとしていますが、参加を呼びかけられた野党からは…

国民民主党 玉木雄一郎代表（10日）

「自民党がまず消費税減税について、解像度の高い具体案を出していただかないと、建設的で迅速な審議協議ができない」

果たして消費税減税は実現するのか。最大の焦点は、2年間で約10兆円必要とされる財源です。総理は国の借金である国債は発行しない方針。12日、総理と面会した片山財務大臣は…

――財源は絞られてきている？

片山さつき財務大臣

「いや、でも絞られるも何も、まだ国民会議の1回目をやってないから絞られませんよ、それは」

高市総理は「中間報告を夏前にまとめたい」としていますが、紆余曲折が予想されます。

国の借金は過去最大の1342兆円 「国論二分」政策のゆくえは

投資サークルの学生たちは消費税の減税をどう受け止めているのでしょうか。

――高市総理が掲げる消費税減税について賛成か反対か

川西申悟さん（消費減税に賛成）

「これをやらなかったら民意に反するというのがひとつ。高市総理もそうですが『減税します』と言って『やりませんよ』となると、その分国民の期待の消失が大きい」

――なぜ反対？

常友宏明さん（消費減税に反対）

「必要な財源が本当にあるのかがまだ明確になってない部分で、個人的に反対です」

郄島起八さん（消費減税に反対）

「国はお金がポンポン出てくる魔法のマシンでもないので、将来の国債にしろ、法人税の所得税にしろ、将来的な若者の負担になるのは間違いない。個人的にはあまり嬉しくない政策」

若い世代からも上がる、財源に対する不安の声。2025年時点の国の借金は、前の年より24兆円余り増えて1342兆円以上と過去最大を更新したことが10日に明らかになりました。

一方、積極財政以外にも高市総理が実現に意欲を示す政策があります。それが、総理自らが「国論を二分する」とした政策。

高市総理

「(選挙戦では)安全保障政策の抜本的な強化についても触れました。インテリジェンス機能の強化についても訴えました」

「国論を二分する」という政策で、丁寧な国会審議が行われるのか注目されます。