¡È¹â»Ô°ì¶¯¡É ¼«Ì±¤¬Àï¸åºÇÂ¿316µÄÀÊ¡¡°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤â¹µ¼¼¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÌîÅÞ¤Ï·ã¸º... µðÂçÍ¿ÅÞ¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¹ñ²ñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¹â»ÔÁíÍý¤Î¿Íµ¤¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÎò»ËÅªÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¼¡¡¹¤È±ÊÅÄÄ®¤òµî¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µðÂçÍ¿ÅÞ¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤ÎÉ÷·Ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤Ë¹µ¼¼¤â¡Ä¼«Ì±Âç¾¡¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î
ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©°ìÅÞ¤ÇÀï¸åºÇÂ¿¡Ö316µÄÀÊ¡×³ÍÆÀ¡¡
2·î10Æü¡¢½°±¡Áª¸å¤ÎºÇ½é¤Î³ÕµÄ¤Ç¡¢¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤ÎÏÓ¤ò·Ú¤¯Ã¡¤¡¢Éô²°¤ò½Ð¤ë¹â»ÔÁíÍý¡£Â¾¤Î³ÕÎ½¤¿¤Á¤âÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
2·î8Æü¡¢ÅöÁª³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤Ë¼¡¡¹¤È²Ö¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼«⺠ÅÞ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿²áµîºÇÂ¿¤Î316µÄÀÊ¡£¤³¤ÎµÄÀÊ¿ô¤òÇØ·Ê¤ËÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæÁ¾º¬¸µÁíÍý¤Î¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê²ò»¶¡×¤Ç¼«⺠ÅÞ¤¬ÆÀ¤¿¤Î¤¬304µÄÀÊ¡¢2009Ç¯¤Ë⺠¼çÅÞ¤¬À¯¸¢¸òÂå¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤Ç¤â308µÄÀÊ¤Ç¡¢¡Ö316¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÀï¸åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Äê¿ô¤Î3Ê¬¤Î2¤òÀê¤á¤ë¤Î¤âÀï¸å½é¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»²µÄ±¡¤ÇË¡°Æ¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢½°µÄ±¡¤ÇºÆ²Ä·è¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÇÔ¤ÎÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç °Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤â¹µ¼¼¤â·ã¸º
¡½¡½¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç ²¬ÅÄ¹îÌé»á
¡Ö³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×
¼¡¡¹¤È±ÊÅÄÄ®¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌîÅÞ¤Î¡ÈÂçÊªµÄ°÷¡É¡£¡Ö49µÄÀÊ¡×¤È¤¤¤¦ÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ»á¤È⻫Æ£»á¤Ï¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç ÀÆÆ£Å´É×»á
¡ÖÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç ÌîÅÄ²ÂÉ§»á
¡ÖËü»à¤ËÃÍ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´úÍÈ¤²¤«¤é1¤«·îÂ¤é¤º¤ÇÂåÉ½Áª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç ¾®Àî½ßÌé»á
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î¼Ù¿´¤ËËþ¤Á¤¿²ò»¶¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ»Ø¤¹·òÁ´¤Ê¼«Í³¤È⺠¼ç¼çµÁ¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¡£°ì¸À¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
¾®Àî½ßÌé»á¤¬¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢18Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÍÍÁê¤¬°ìÊÑ¡£¹ñ²ñµÄ»öÆ²Æâ¤Ç¤ÏÊªÍýÅª¤ÊÊÑ²½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ñ¤Ë¤¢¤ë³Æ²ñÇÉ¤Î¹µ¼¼¤Ï¡¢µÄ°÷1¿ÍÅö¤¿¤êÌó5Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½êÂ°µÄ°÷¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤µ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ò»¶»þ¤Ë¤Ï¼«⺠ÅÞÌó1000Ö¡¢ÃæÆ»Ìó860Ö¤À¤Ã¤¿¹µ¼¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ²ñ¤«¤é¤ÏÃæÆ»¤Ï260Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¹µ¼¼¤¬Ìó3Ê¬¤Î1¤Ë·ã¸º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ë¡£
¸½ºß¡¢³Æ²ñÇÉ¤ÎµÄ°÷Æ±»Î¤ÇÉô²°¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñ²ñÏÀÀï¤ÎÂÖÀª¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢°Ê¹ß¡¢¹ñ²ñ¤Î²Ö·Á¤Ç¤¢¤ëÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Î°Ñ°÷⻑¥Ý¥¹¥È¤òÌîÅÞ¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«⺠ÅÞ¤Ïº£²ó¤ÎÁªµó·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î°Ñ°÷⻑¥Ý¥¹¥È¤òÍ×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷¤Î¿Í¿ô¤âµÄ°÷¿ô¤ÇÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤â¡¢50¿Í¤Î°Ñ°÷¤Î¤¦¤ÁÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÃæÆ»¤Ï¤ï¤º¤«5¿Í¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡Ö¹ñ⺠¤Î³§ÍÍ¤«¤é¡¢À¯ºöÅ¾´¹¤ò¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤±¤È¤¤¤¦¡¢¼«⺠ÅÞ‧ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ç¹ç·×352¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊµÄÀÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤µ¤Ë¡È¹â»Ô°ì¶¯¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤ËÍ¿ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ½Ó°ì ´´»ö⻑
¡Ö¿ô¤òÍê¤ó¤Ç¡¢ÌµÍý¤¯¤êÊª»ö¤òÄÌ¤¹¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ï¿µ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¹â»ÔÁíÍý¤¬ÆÀ¤¿¡ÖÂç¤¤ÊÎÏ¡×¡£À¯ºö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦»È¤¦¤Î¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
³¤,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥À¥¤¥¹,
ÆÁÅç,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Í¥¸,
ÇÛÀþ