ドジャースのロバーツ監督が2人の日本人投手のサイ・ヤング賞獲得について言及しました。

その年最も活躍した各リーグの投手が投票により選出されるサイ・ヤング賞。昨季山本由伸投手は12勝8敗、防御率2.49、201奪三振の成績。ワールドシリーズはチームを引っ張る圧巻の投球をしましたが、3位票を16票集めるなど、ナ・リーグ3位で終えました。大谷翔平選手はナ・リーグMVPを獲得しましたが、投手としてはシーズン途中に復帰し1勝1敗、防御率2.87に終わりました。しかし今季は開幕から二刀流として活躍が期待されます。

ロバーツ監督は2人がサイ・ヤング賞についてお互いに意識しているかと訪ねられると、「おそらく投手同士でそのことを口に出して話すことはあまりないと思いますが、間違いなくお互いに意識している部分ではあると思います」とコメント。

「なぜなら、それはそのリーグで最も優れた投手であることを意味するからです。かつては、ドジャース時代のカーショーやフランキーがいて、2014年、2015年頃だったと思いますが、あの競い合いは間違いなく彼らをさらに成長させました。ですから、今回も彼ら2人がそのタイトルを目指して競い合うことは、良い影響をもたらすと思います。才能という点では、ブレイク(・スネル)はすでに2度受賞していますし、(タイラー・)グラスノーもいます。ですから、彼らにも同じようにその目標を意識していてほしいですね」とドジャースの投手陣の厚さを述べながら大谷選手、山本投手に期待をこめました。

大谷選手はサイ・ヤング賞について「取れればもちろん素晴らしいと思いますし、その付近にいくというのは、それだけイニングを投げている事になるので、健康で1年間回れれば、まずはそこが一番やるべき事かなと思います」と話します。

山本投手も「ひとつ素晴らしい賞、記録だと思うので、そう評価していただけるような投球をしたいですね」とコメントしていました。