ゆうちゃみ、網タイツから見せる脚線美 煌めくド派手コーデに「さすがの着こなし」「スタイル良すぎ」の声【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】モデルのゆうちゃみが15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】ゆうちゃみ、美脚際立つコーデ
ゆうちゃみは、千鳥柄の衣装に、大ぶりのビジューのカチューシャ、ゴールドのブーツを合わせたド派手なコーディネートを披露。網タイツからスラリと伸びた脚を見せた。
ネット上のファンからは「スタイル良すぎ」「さすがの着こなし」などの声が集まっている。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ゆうちゃみ、美脚際立つコーデ
◆ゆうちゃみ、網タイツから美脚魅せ
ゆうちゃみは、千鳥柄の衣装に、大ぶりのビジューのカチューシャ、ゴールドのブーツを合わせたド派手なコーディネートを披露。網タイツからスラリと伸びた脚を見せた。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】