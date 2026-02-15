原因は自分にある。杢代和人、目元にストーンキラリ ハット×ロングコート着こなす【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】原因は自分にある。の杢代和人が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】スタダ人気イケメン、スタイル際立つロングコートでランウェイ降臨
◆杢代和人、ハット×ロングコート着こなす
杢代は、グレーのセットアップにチェック柄のロングコートを羽織り、ハットを被ったスタイリングで登場。目元にはストーンが輝いており、力強い視線に会場からは歓声が上がった。
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
