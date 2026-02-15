もう食べた？PUGのチャンククッキー！温めてアイスをのせる背徳の食べ方が流行中♪

食と暮らしを発信するオレぺが、専門家への取材を通して探る、2026年のトレンド。今年は、手軽だけれど気分が上がる楽しみが支持を集めています。

その中で食のプランナー・丸山千里さんが注目するのは、〈チャンククッキー〉の再ブーム。ボリューム満点のアメリカンクッキーを主役にした新ブランドの登場で、食べ方のバリエーションも一気に広がっています。

しっとり濃厚。チャンククッキーの人気再燃！

ボリュームたっぷりのアメリカンクッキーが再びブーム。新生ブランド「PUG（パグ）」では、温めたクッキーを冷たいアイスクリームにのせ、さまざまなソースをかけたり、カフェラテにディップしたりと新しい食べ方が注目の的。手作り派にも広がる気配です。

「これまでもチョコレートチャンククッキーは定番でしたが、「PUG」の登場をきっかけに、具材や食べ方のバリエーションがぐんと広がってきています。」（丸山さん）

食べ方ごと楽しむのが、2026年流。今日のおやつに、さっそく一枚いかがですか♪

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

予測してくれたのは……丸山千里さん

食のプランナー、フードクリエイター。 全国各地の生産地をめぐりながら、レシ ピ・商品開発や日本酒・焼酎ペアリングを 手がける。料理人コンペティション「RED U-35 2025」準グランプリ受賞。