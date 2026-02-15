ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が、ソフトバンクOBでもある五十嵐亮太氏（46）のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」に出演。ソフトバンクにFA移籍して一番驚いたことを明かした。

2023年シーズンにFA移籍。春季キャンプでは柳田悠岐、今宮健太、中村晃らベテラン勢と同組で練習した。

打撃練習の際、ネットに向かってティーを打つが、そこで1 人20球10セットの連続ティー打撃（連ティー）を入れるように指示された。

自分のタイミングで振る通常のティーと違って間髪入れずに上げられるボールをほぼ無酸素状態で打ち続ける連ティーは過酷なメニュー。若手の強化で行われるのが普通だ。

だが、ベテラン組は呼ばれて「お前らは別にやらなくていいから」と免除された。近藤はまあそうだろうな、と受け止めた。

ところがベテラン組のティー打撃が始まると…。「ギーさん、晃さん、健太さん、3人が一斉に初球から連ティー始めて、マジかって思いました」と驚かされたという。

五十嵐氏もソフトバンク移籍で一番驚いたのが練習量。「やらされた。それが（チームの）スタンダードだからこっちも（文句）言えない」と笑った。

近藤は「今でもそのときの話をして“あれはマジでびびった”って言いますもん。真面目というか、それが（みんな）当たり前。びっくりしました」と振り返った。