U-16日本代表はドイツに8失点大敗…鹿島Jrユース14歳FW礒部怜夢が新体制初ゴール
U-16日本代表は14日、ポルトガルで行われているアルガルベ・トーナメント第2戦でU-16ドイツ代表と対戦して1-8の敗戦を喫した。飛び級招集の14歳FW礒部怜夢(鹿島Jrユース)が廣山望監督のもとで戦うU-16日本代表の新体制初ゴールを奪うも2連敗となった。
先発はGK大泉未来(流通経済大柏高)、DF遠山越(柏U-15)、DF渡部直宏(東京V Jrユース)、 キャプテンマークを巻くDF林天音(大分U-15)、DF池田歩弘(名古屋U-18)、MF布袋田結太(鹿島つくばJrユース)、MF川野聖(G大阪ユース)、MF青山陽(湘南U-18)、MF石川塔梧(浜松開誠館高)、FW飯田蒼生(FC DIVINE)、礒部。林と布袋田が0-3で敗れたポルトガル戦から2試合連続の先発出場となった。
廣山監督のもとで初勝利を目指す日本だったが開始20秒、GK大泉のキックがゴール正面のFWべダド・トゥルビッチ(バイエルン)にカットされていきなり先制点を許してしまう。前半14分にはFWウィリアム・レクーペロ(シュツットガルト)にニア上を突く強烈なシュートを決められると、2分後にはMFガブリエル・ミヌティーロ(レバークーゼン)に最終ラインの背後を取られて3失点目を喫した。
ドイツの勢いは止まらず前半20分にFWリヌス・ギュター(ウニオン・ベルリン)はミドルシュートを決めれば、同22分にレクーペロが追加点。前半終了間際にはMFアイメン・デミル(ハノーファー)にもゴールが生まれてドイツの6-0リードで試合を折り返した。
大差をつけられた日本は後半4分、敵陣でプレスをかけると相手のコントロールミスを拾った川野が右サイドからグラウンダークロスを供給。中学2年生の礒部がペナルティエリア中央で収めると鮮やかな切り返しでDFをかわしてゴール左隅に流し込み、1点を返した。これにはゴール裏に位置するボールボーイの少年も両手を叩いて力強くガッツポーズを見せるなど大喜び。U-16日本代表にとっては新体制初ゴールになった。
日本は続く後半5分、中学2年生DF上野煌士郎(川崎F U-15生田)のボール奪取からカウンターを発動。パスを受けた礒部がカウンターで中央から右へと流れながら持ち運んでクロスを上げると、攻め上がった上野が頭で合わせるも枠の上に外れた。
後半は敵陣に入る場面も増えた日本だったが、後半30分にDFノエル・モッタ(フランクフルト)にゴールを許して7失点目。同35分にMF深谷朔共(名古屋U-15)が放った強烈なミドルシュートはGKデイビッド・ポダル・シュティーブ(バイエルン)に阻まれると、アディショナルタイムにはFWリナス・ルートビヒ(バイエルン)に決められて1-8でタイムアップを迎えた。
2連敗の日本は17日の最終節でオランダと対戦する。
