29歳のフォワード、ヘイウッド・ハイスミスがサンズとの複数年契約に合意

2月15日（現地時間14日、日付は以下同）。制限なしフリーエージェント（FA）のヘイウッド・ハイスミスが、フェニックス・サンズとの複数年契約に合意したと代理人が『ESPN』へ伝えた。

196センチ99キロのハイスミスは、ドラフト外からNBA入りしてキャリア5年を終えた29歳のフォワード。2018－19シーズンにフィラデルフィア・セブンティシクサーズでNBAデビューすると、その後Gリーグとドイツでプレー。

2021－22から2024－25までの4シーズンはマイアミ・ヒートに所属し、3シーズンでローテーション入り。ヒートではレギュラーシーズン計213試合へ出場し、平均20.3分5.5得点3.2リバウンド1.1アシストに3ポイントシュート成功率37.5パーセント（平均1.0本成功）を残した。

昨年8月のトレードでヒートからブルックリン・ネッツへ移籍も、昨夏ヒザの手術を受けていて、そのリハビリ中のため今シーズンは出場できておらず、2月6日にウェイブ（保有権放棄）されていた。

ウェスタン・カンファレンス7位の32勝23敗でオールスターブレイクを迎えたサンズは、プレーオフへストレートインできる6位のミネソタ・ティンバーウルブズ（34勝22敗）を1.5ゲーム差で追っている。

攻防両面でしぶといプレーを見せるハイスミスに対し、プレーオフ出場を狙うチームが獲得を検討していた中、デビン・ブッカーやディロン・ブルックスらを擁するサンズへ加入となった。