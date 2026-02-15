FC大阪vs高知 スタメン発表
[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](花園)
※14:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 6 舘野俊祐
DF 11 堤奏一郎
DF 23 秋山拓也
DF 40 川上竜
MF 7 木匠貴大
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 28 東家聡樹
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 4 山下諒時
DF 13 美馬和也
MF 18 夏川大和
MF 26 土肥航大
MF 32 鳥山陽斗
MF 41 野瀬龍世
FW 27 和田育
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
DF 88 濱託巳
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 20 杉山伶央
MF 27 坂岸寛大
FW 9 新谷聖基
控え
GK 99 村田侑大
DF 3 福宮弘乃介
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 11 三好麟大
MF 73 田中稔也
MF 76 三門雄大
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
※14:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 6 舘野俊祐
DF 11 堤奏一郎
DF 23 秋山拓也
DF 40 川上竜
MF 7 木匠貴大
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 28 東家聡樹
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 4 山下諒時
DF 13 美馬和也
MF 18 夏川大和
MF 32 鳥山陽斗
MF 41 野瀬龍世
FW 27 和田育
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
DF 88 濱託巳
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 20 杉山伶央
MF 27 坂岸寛大
FW 9 新谷聖基
控え
GK 99 村田侑大
DF 3 福宮弘乃介
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 11 三好麟大
MF 73 田中稔也
MF 76 三門雄大
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史