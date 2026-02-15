[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](花園)

※14:00開始

主審:大穂祐太

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 菅原大道

DF 6 舘野俊祐

DF 11 堤奏一郎

DF 23 秋山拓也

DF 40 川上竜

MF 7 木匠貴大

MF 10 久保吏久斗

MF 14 住田将

MF 28 東家聡樹

FW 9 島田拓海

FW 29 菅原龍之助

控え

GK 31 関沼海亜

DF 4 山下諒時

DF 13 美馬和也

MF 18 夏川大和

MF 26 土肥航大

MF 32 鳥山陽斗

MF 41 野瀬龍世

FW 27 和田育

FW 99 ヴィニシウス・ソウザ

監督

藪田光教

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 17 猪瀬康介

DF 4 小林大智

DF 22 藤森隆汰

DF 88 濱託巳

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 14 関野元弥

MF 16 上月翔聖

MF 20 杉山伶央

MF 27 坂岸寛大

FW 9 新谷聖基

控え

GK 99 村田侑大

DF 3 福宮弘乃介

DF 5 深川大輔

DF 23 松本大地

MF 7 金原朝陽

MF 11 三好麟大

MF 73 田中稔也

MF 76 三門雄大

FW 33 長疾風

監督

吉本岳史