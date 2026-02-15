[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](鳴門大塚)

※14:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 29 三井大輝

DF 3 山田奈央

DF 15 山越康平

DF 20 松田佳大

MF 7 児玉駿斗

MF 8 岩尾憲

MF 19 宮崎純真

MF 22 柳澤亘

MF 42 高木友也

FW 9 トニー・アンデルソン

FW 11 ルーカス・バルセロス

控え

GK 1 永石拓海

DF 97 モヨマルコム強志

MF 6 鹿沼直生

MF 10 杉本太郎

MF 24 高田颯也

MF 77 ターレス

FW 14 梶谷政仁

FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

ゲルト・エンゲルス

[アルビレックス新潟]

先発

GK 64 バウマン

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 25 藤原奏哉

DF 26 佐藤海宏

DF 77 舩木翔

MF 8 白井永地

MF 22 新井泰貴

MF 40 石山青空

FW 13 落合陸

FW 24 森璃太

FW 30 奥村仁

控え

GK 71 内山翔太

DF 3 加藤徹也

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 33 松岡敏也

MF 7 大西悠介

MF 28 島村拓弥

MF 46 笠井佳祐

FW 18 若月大和

FW 65 ブーダ

監督

船越優蔵