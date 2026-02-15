徳島vs新潟 スタメン発表
[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 29 三井大輝
DF 3 山田奈央
DF 15 山越康平
DF 20 松田佳大
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 1 永石拓海
DF 97 モヨマルコム強志
MF 6 鹿沼直生
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
MF 77 ターレス
FW 14 梶谷政仁
FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 22 新井泰貴
MF 40 石山青空
FW 13 落合陸
FW 24 森璃太
FW 30 奥村仁
控え
GK 71 内山翔太
DF 3 加藤徹也
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 33 松岡敏也
MF 7 大西悠介
MF 28 島村拓弥
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
FW 65 ブーダ
監督
船越優蔵
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 29 三井大輝
DF 3 山田奈央
DF 15 山越康平
DF 20 松田佳大
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 1 永石拓海
DF 97 モヨマルコム強志
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
MF 77 ターレス
FW 14 梶谷政仁
FW 25 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 22 新井泰貴
MF 40 石山青空
FW 13 落合陸
FW 24 森璃太
FW 30 奥村仁
控え
GK 71 内山翔太
DF 3 加藤徹也
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 33 松岡敏也
MF 7 大西悠介
MF 28 島村拓弥
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
FW 65 ブーダ
監督
船越優蔵