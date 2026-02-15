鹿児島vs琉球 スタメン発表
[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節](白波スタ)
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 5 山田裕翔
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 18 河村慶人
FW 55 中山桂吾
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
DF 26 川島功奨
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 41 三品直哉
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
監督
村主博正
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 8 堀内颯人
MF 10 富所悠
MF 15 荒木遼太
MF 17 加藤悠馬
MF 23 曽田一騎
MF 46 池田廉
FW 9 浅川隼人
控え
GK 50 川島康暉
DF 27 船橋勇真
MF 7 茂木駿佑
MF 11 石浦大雅
MF 25 堀内陽太
FW 18 上野瑶介
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
