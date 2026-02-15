[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節](白波スタ)

※14:00開始

主審:上田隆生

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 4 広瀬健太

DF 5 山田裕翔

DF 44 青木義孝

MF 2 嵯峨理久

MF 11 福田望久斗

MF 14 吉尾虹樹

MF 19 稲葉修土

FW 18 河村慶人

FW 55 中山桂吾

控え

GK 1 藤嶋栄介

DF 16 村松航太

DF 23 小島凛士郎

DF 26 川島功奨

MF 8 藤村慶太

MF 20 圓道将良

MF 41 三品直哉

FW 10 武星弥

FW 36 米澤令衣

監督

村主博正

[FC琉球]

先発

GK 1 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 4 藤春廣輝

DF 14 鈴木順也

MF 8 堀内颯人

MF 10 富所悠

MF 15 荒木遼太

MF 17 加藤悠馬

MF 23 曽田一騎

MF 46 池田廉

FW 9 浅川隼人

控え

GK 50 川島康暉

DF 27 船橋勇真

MF 7 茂木駿佑

MF 11 石浦大雅

MF 25 堀内陽太

FW 18 上野瑶介

FW 89 高木大輔

監督

平川忠亮