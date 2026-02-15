Travis Japanの松倉海斗が自身のInstagramで、松田元太との歌唱動画を公開した。

■“松松”コンビがDOMOTO「愛のかたまり」を美声で熱唱

「Happy Valentine’s Day」と顔文字を添えた動画では、松倉と松田が2人並んで登場。

松倉は、グレーのVネックニットに白いインナーを合わせ、もこもこのニット帽と黒縁サングラスを合わせた冬スタイル。一方の松田は、メガネにピアスが光る小物使いで、黒いシャツに白系のパンツに黒ベルトを合わせた大人カジュアルスタイルで登場。

松倉が持つスマホにイヤホンをつなぎ、松倉と松田が片耳ずつ装着。松倉が「イエーイ！」とピースサインをすると、松田も同様に笑顔でピースサイン。さらに、松倉が「ハッピーバレンタイン！」と切り出すと松田もそれに続いて声を出す。

松倉が「いまから松松で歌うぜ！」と続け、「ちゃん、ちゃん、ちゃん」というフレーズを合図に、DOMOTO「愛のかたまり」のサビ部分をハモリながら熱唱した。

バレンタインに合わせた動画の公開に、「松松歌うますぎ」「なんというサプライズ！」「最高のプレゼント」「宝物にする」「DOMOTOのDNAを継いでいる」と称賛の声が寄せられた他、「げんげんのメガネも最高」「まちゅの笑顔がイケメンすぎ」とビジュアルを褒めるコメントも見られた。

