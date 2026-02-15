お笑いコンビ・爆笑問題の太田光（60）が15日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に出演。衆院選特番での発言に触れる場面があった。

番組冒頭、ブースに突如、カンニング竹山が“乱入”。「太田さんに文句あるから来たんですよ」とし「あんたがテレビでもめるから、全然関係ない俺のSNSまで“竹山と太田は一緒だ！”って…。俺、全然関係ないのに！」と嘆いた。

これに太田は「意地悪やなあ」「そんな暗い話せんといて」と切り返し笑いを誘った。

太田を巡っては8日、TBSの衆院選開票特番での高市氏とのやり取りが話題に。太田が消費減税が成立しなかった場合について「大変失礼なことを言いますが、日本の政治家というのは、責任の所在があやふやになることが今までの歴史の中で多いなと思うんですよね」と前置き。「もしできなかった場合、高市総理はどういうふうに責任を取るんでしょうか？」との厳しい問いかけをした。

高市氏は「公約に掲げたんだから、一生懸命、今からやるんですよ」「できなかった場合とか、暗い話をしないでください」などと返した。続けて問う太田に対し、高市氏は「なんか意地悪やなあ」と表情を変える場面があった。