吉村洋文日本維新の会代表が１４日にＡＢＣテレビで放送された「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」に出演した。

ＭＣの東野幸治から「選挙を振り返って」とコメントを求められた。

吉村氏は「いやもう、圧倒的に厳しい選挙でした。連立のパートナーではあるんですが。ただ選挙は争ってますので。８０選挙区全て大阪だけじゃなくて争ってますので。全国一色自民党になる中で、僕らも風をすごく感じました」と厳しい選挙だったことを話した。東野が「今までにないぐらいの風でしたか？」と尋ねると、吉村氏は「もう台風でした。大阪の中でも台風でした」と表現した。

さらに吉村氏は「僕らも吹き飛ばされそうになりましたけど、そこはなんとか、しがみついて。しがみついてでも、やっぱり僕たちもやってきたことがあるんです。それをしっかりと訴えて。維新でしかできないこと、自民党の中だけではできないことたくさんありますよね。自民党で高市さんが確かにやろうとしても、連立政権でやろうとしても、それでも後ろ向きな人は自民党にいるので。だから維新の会がエッジをきかせて入って、アクセル役になるんですよ。エンジン推進力になるんですけど、一生懸命訴えて、まあなんとか土俵際ギリギリ」と述べた。

吉村氏はまた、維新は強い大阪においても「半分以上ひっくり返されるかなと思ってました」と振り返った。