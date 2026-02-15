◆報知新聞社主催 第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市 日本陸連公認コース）

１０キロ４０歳未満女子の部はユニバーサルエンターテイメントの橋本奈津（２８）が３４分３秒で初優勝した。前回まで２連覇していた鷲見梓沙（２９）に続いて、３大会連続でユニバーサルエンターテイメント所属の選手が青梅路を制した。橋本は「素直に１位を取れるのはうれしい」とうなずいた。

２４（３５分２５秒）、２５年（３４分５１秒）は２年連続で５位だったが、“三度目の正直”で１位に上り詰めた。過去２回は前半からペースを上げたが、今回は戦略を変え、前半を抑えめにして後半に体力を残した。１７３センチの身長からなる長い足は、男子選手のピッチとも合い「より気持ちよく走れる感じはあった」と振り返る。

優勝はしたが、決して満足はしていない。「順位よりタイムに今大会は意識を置いていた。今年は３３分台、３３分３０秒くらいで走れれば上出来かなと思っていたんですけど、３４分ちょうど乗ったくらい。ここ最近のコンディションから考えると十分走れた方かなと思いますけど、満足はしていない」と視線を上げた。