◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、世界ランキング５位で、日本代表のフォルティウスは５戦目で、日本時間１５日午後１０時５分から同３位で、２０２４年世界選手権銅メダルの韓国と対戦する。フォルティウスは、３戦目で同１位のカナダを下す金星を挙げたが、４戦目の米国に敗れ通算１勝３敗。１次リーグ上位４チームによる準決勝進出に、苦しい状況となっている。

韓国は、メンバーこそ違うが、「めがね先輩」の愛称で知られた金恩貞が率いるチームで、２０１８年平昌五輪銀メダルの歴史を誇る。現メンバーでも、２０２４年世界選手権銅メダル、２０２５年同選手権４位と、安定して上位進出を果たしている。

フォルティウスは、その２５年世界選手権の開幕戦で対戦。点の奪い合いとなり、最初４失点したフォルティウスだが、徐々に追い上げ、最終エンドを終わって８−８の同点。延長に入ったが、２点を奪われ８−１０で敗退した。

今大会、苦しむフォルティウスと同様に、韓国も２勝２敗。世界ランキングで下位で同８位のデンマーク、同１０位の米国に敗れるなど、決して調子は上がっていない。過去、五輪の女子での日韓戦は、日本から１勝３敗。アジアのライバルを撃破し、準決勝進出への望みをつなぐ。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。