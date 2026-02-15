◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）

男子５００メートルで日本勢は２大会ぶりにメダルを逃した。新濱立也（高崎健康福祉大職）が３４秒４６で６位。前回北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）は３４秒６２で１０位。倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）は３４秒８５で１９位だった。ストルツ（米国）が３３秒７７の五輪新記録で１０００メートルに続く２冠を達成した。１０年バンクーバー五輪男子５００メートル銅メダルで、元世界記録保持者の加藤条治氏が解説した。

５００メートルはストルツ、デボー選手が異次元の強さを見せてきました。ストルツ選手はストレートで下に抑え込む力やカーブでの的確な角度の付け方など、全てが素晴らしかったです。

最終組の森重選手は、無意識のうちに持っている力以上を出さければいけないと考える状況。練習を見ていた時には１００メートル通過で９秒５を切ることも期待できるほど動きが良かったですが、体に硬さが出て９秒６５と加速しきれませんでした。それは３位ではなく、頂点を狙っていったからこその結果だと思います。

新濱選手も体の出力は相当上がってきている状態でしたが、最初のカーブで加速が足りず、トップスピードまで到達できていなかったという印象です。ただ、交通事故やシーズン中に内転筋を痛めたり、順風満帆ではなかった中で諦めずに調整を続け、入賞まで持ってこられたというのは彼の強さだと感じました。レース後の表情にも大きな悔しさの中に充実感があり、次への前向きな気持ちが見えました。日本を引っ張り続けるという思いでレベルを上げていってもらいたいです。（１０年バンクーバー五輪男子５００メートル銅メダル、元世界記録保持者）

▼男子５００ｍ

金 ジョーダン・ストルツ（米国） ３３秒７７【五輪新】

銀 イエンニング・デボー（オランダ） ３３秒８８

銅 ローラン・デュブルイユ（カナダ） ３４秒２６

６位 新濱立也 ３４秒４６

１０位 森重航 ３４秒６２

１９位 倉坪克拓 ３４秒８５