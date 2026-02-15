加藤綾子アナウンサーのモノマネで知られる、お笑い芸人の餅田コシヒカリが14日、自身のインスタグラムを更新。ラフな「ボサボサすっぴん」姿をアップした。



【写真】確かに肌キレイ 思わず二度見の「ボサボサすっぴん」姿

「バレンタインは餃子の王将だぜ！ ボサボサすっぴんジャージだぜ！」と書き出し、「クリスマスもバレンタインも餃子の王将夫婦だぜ！」と続けた餅田は1月に2年前に結婚していたことを明かしたばかり。インスタグラムには、ウエディングドレス姿で両手におにぎりを手にする愛らしいショットも掲載している。



焼き上がったギョーザを手に、臨戦態勢のショットを公開した餅田。「ニンニク激マシ美味すぎるだぜ！ でもお互い口がニンニクになれば怖くねーんだっ⭐︎ぜ」と記し、「エキストラとしてCM出させてくださいお願いします(切実)」とお茶目に結んだ。



無防備な姿に、フォロワーからは「肌キレイ」「すっぴん可愛い」「レベチすぎる」の声が。昨夏には「彼が撮影した」美背中をアップしているが、劣らぬ破壊力。「餃子最強」「貴女がやると全部！美味そう！」と食欲をかき立てられたコメントも寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）