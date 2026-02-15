ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われた。激励のために合宿を訪れ、この日が最終日となった松井秀喜氏（51）が森下翔太外野手（25）との会話を振り返った。

松井氏はフリー打撃を終えた森下から身振り手振りを加えて質問され、途中からペットボトルをバットに見立てて指導もした。時間にして約10分間。構えやタイミングの取り方など、打撃面での助言を授けたものとみられる。

会話について問われた松井氏は「昨日の、ヤンキース時代の僕のサインボールの話の続きをしてただけです」と笑顔で答え、内容の詳細は明かさなかった。合宿初日となった前日、森下は松井氏にヤンキース時代のサインを実家に飾っていることを伝え、松井氏から「光栄です」と返答をもらったと話していた。それを受け「いつ頃のサインですか？って。それだけです」と重ねて、報道陣の笑いを誘った。

打撃の印象については「まあバッティング練習だけですからね」と前置きしながらも「センター中心に、両方向に強いライナー性の打球を飛ばしてたなっていう印象はありますね」と振り返った。「試合では去年ね、長嶋さんの追悼試合に、いきなりホームラン打って。“気まずかったです”って、本人は言ってましたけどね」と会話の一端を明かし、さらなる笑いを誘った。