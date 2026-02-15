「地域連携ICカード」システムを利用

長野電鉄は2026年2月12日、JR東日本と「地域連携ICカード」システムを利用したIC乗車サービスの提供について合意したと発表しました。

【ついにIC化！】これが「地域連携ICカード」です（画像）

これにより長野電鉄では、SuicaやSuicaと相互利用可能な交通系ICカードが利用できるようになります。長野県内の鉄道で「地域連携ICカード」システムが導入されるのは初めてとなり、長野電鉄の全線・全駅への導入が予定されています。

地方圏で発行される「地域連携ICカード」は、地域の交通事業者が運行する鉄道やバスの定期券、各種割引などの独自サービス機能に加え、SuicaエリアやSuicaと相互利用しているエリアでのサービスも利用できます。これにより、地方独自のICカードと全国相互利用可能なICカードの2枚持ちが解消されます。

サービス開始は2027年春を予定しており、具体的な日程やサービス内容は決定次第、改めて発表するとしています。なお2026年3月14日には、しなの鉄道へのSuica導入も予定されています。