お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が15日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。衆院選開票特番での高市早苗首相（64＝自民党総裁）の発言を使って笑わせる場面があった。

番組では、8日の投開票を受けてチームみらい党首の安野貴博参院議員が会見する様子をVTRで放送した。

同番組ジャーナリストが「安野総理大臣という未来は見えてきましたか？」と質問すると、安野氏は「安野総理大臣までは見えてないです。ただ、我々としては私の任期中に法案提出できるところまでいきたい」と答えた。

さらに、ジャーナリストは、会見の司会を務めた安野氏の妻・黒岩里奈氏に「里奈さんはファーストレディーという自分の未来は見えてますか？」と質問。黒岩氏は「その時に婚姻関係が続いているかにもよるかと思うんですけれども。色んな可能性を模索しながら生きていきたいと思っております。別に不穏な関係ではありませんので」とユーモアを交えて答えた。

このVTRの後、太田は「サンジャポジャーナリストの質問、意地悪やな〜」と高市首相のモノマネをして笑いを誘った。

太田は同局の衆院選開票特番「選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」で、スペシャルキャスターを務めた。中継で結んだ高市氏に対しては、消費減税の実現などを厳しく質問。高市氏が「なんか意地悪やなあ。最初からできへんと決めつけんといてください。できるように…公約で訴えてたくさんの方々にお認めいただいたことやと思うとるんです」と関西弁を交えて応戦する一幕もあった。