大学の学費って“年2回払い”が普通？ 前期50万円・後期50万円が一気にきてキツい……。“毎月の分割”にはできないのでしょうか？

大学の学費は分割払いにできる？

大学によっては、学費を分割にできる「分納」という制度を導入しています。分納の回数は大学によって異なり、毎月払いにできる学校や、半年分の学費を3回に分けて納入することが可能な学校もあるようです。

今回の「前期50万円・後期50万円」で考えると、毎月払いにした場合、月8万3000円程度となります。ただし、分納を希望する場合は事前に手続きが必要となる場合もあるため、手続き方法や申請期限を募集要項などであらかじめ確認しておきましょう。

また、分納を利用するための条件が設けられている学校もあるようです。

例えばある大学では「日本学生支援機構奨学金の予約採用候補者で、出願時に学生納付金の月払い制度利用の申請を行った者」を月払い制度の対象としています。

また「学費月払い制度の適用を希望する者（秋学期入学生を除く）」として、春学期入学生であれば希望者全員が月払い制度の対象になる大学もあるようです。



大学の学費の支払いが困難なときの対処法

まとまった金額を納入することが難しいが、分納を利用できない場合の対処法には以下のような方法があります。



延納制度を利用する

「支払期日までに時間の余裕があれば学費をまとめて納入できる」場合は、延納制度を利用するとよいでしょう。

延納制度とは、経済的な事情などにより学費の納付期限を延長できる制度です。大学によっては延納できる期限が決められていることもあるため、確認したうえで計画的に資金を準備することが大切です。



奨学金を利用する

奨学金を利用して学費を支払い、負担を軽減する方法もあります。

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は、返済不要の「給付型奨学金」と返済が必要な「貸与型奨学金」の2種類です。

給付型は返済する必要がないため優先して検討すべき制度ですが、家庭の経済状況が特に厳しい学生を対象としているため、対象になるか事前の確認が必要です。一方、貸与型の奨学金は在学中にお金を借りて大学卒業後に返済します。

利用するには申請が必要になるため、申請期限を確認し、提出書類をそろえておきましょう。



教育ローンを利用する

教育ローンを利用して学費を支払うことも選択肢の1つです。

奨学金は学生本人の名義で借りるものですが、教育ローンは保護者が契約するローンです。借り入れたお金は学費だけでなく、入学準備金や住居費用などとして使うこともできるため、自分に合った使い道を検討してみるとよいでしょう。

教育ローンは卒業後ではなく、在学中から返済が始まります。無理なく返済できるよう、よく考えて利用することをおすすめします。



大学によっては「分割払い」が可能なところもある

一般的に、大学の学費は前期・後期の年2回払いですが、大学によっては毎月払いにできるところや、半年分の学費を3回に分けて納入することが可能な場合もあります。

ただし、分割払いにするには事前に申請が必要だったり、条件が設けられていたりする場合もあるため、大学のホームページなどで確認しておくことが大切です。

分割払いができない場合は、延納制度や奨学金・教育ローンを利用することも検討してみるとよいかもしれません。



出典

独立行政法人日本学生支援機構 奨学金 奨学金制度の種類と概要

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー