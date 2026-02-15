ACEes浮所飛貴、地元でランウェイデビュー 縦長ハットで力強い眼差し【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】ACEesの浮所飛貴が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】愛知出身STARTOタレント、地元で圧巻オーラ
浮所はツイード調のコートを主役に、白のハーフパンツなどナチュラルな色合いでまとめたレイヤードスタイルでオープニングのファッションショーステージに登場。縦に長いトップハットをかぶり、クールな表情で客席に強い眼差しを向けた。
2025年に20周年を迎えたTGCは、記念すべきアニバーサリーイヤーを共に創る「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」にACEesを迎え、「TGC20周年セレブレーションソング」にはTGCのために書き下ろされたACEesの新曲「Biggest Party」を起用。今回、アニバーサリーイヤー最後の開催地となる愛知で、愛知県出身の浮所がランウェイデビューを果たした。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆浮所飛貴、地元で初ランウェイ
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
