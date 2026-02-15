ユニクロ「ベースフィット インナー」新提案♡服映え革命

服をもっと美しく着こなしたい。そんな願いに寄り添うユニクロの新提案「ベースフィット インナー」が登場しました。ワイヤレスブラやシームレスショーツなど、体に心地よくフィットしながらラインを整える厳選アイテムがラインナップ。毎日の装いを、内側から自然に美しく支えてくれます♡

“うつくしさを仕込む”新発想

「服をうつくしく見せるためのインナー」という新しい考え方から生まれたベースフィット インナー。体のラインを無理なく整え、自然にきれいに見せる設計が魅力です。

俳優・木竜麻生さん出演のWEB CMでは、「インナーを変えた。着たい服が増えた。」というメッセージとともに、その心地よさと美しさを発信。無理せず私らしくいられる、そんな選択肢です。

ブラ＆カップ付きトップス

エアリズムブラキャミソール



価格：2,490円

360°方向からバストを支える構造。背面はアンダーゴムなしのヘム仕上げで、胸元とアームホールは縫い目が見えないすっきりデザイン。肩紐はアジャスター付き。

*サイズにより、ストラップの幅が異なります。

カラー：全5色（サイズ：XS～4XL）一部サイズはオンラインストア限定

エアリズムブラタンクトップ



価格：2,490円

ネックラインや丈を見直しアップデート。ドライ、接触冷感、吸湿・放湿、消臭など快適機能を搭載。内側バックはアンダーゴム不使用のヘム仕様。

カラー：全5色（サイズ：XS～4XL）※一部サイズはオンラインストア限定

ワイヤレスブラ3Dホールド



価格：2,490円

立体構造カップで美しくホールド。特殊シートが胸にフィットし、4列ホックで細かく調整可能。背中に段差ができにくい設計。

カラー：全5色（サイズ：AA65/70～EF85/90）※一部サイズはオンラインストア限定

ワイヤレスブラ／ウルトラリラックス



価格：2,490円

背中ホックなしのリラックスタイプ。シームレス仕様で肌になじみ、自然なバストラインへ。

カラー：全4色（サイズ：XS～3XL）※一部サイズはオンラインストア限定

ショーツ＆シェイパー

エアリズムシームレスショーツ／ジャストウエスト※ヒップハンガータイプもあり



価格：590円

サラッとした肌ざわりのエアリズム素材。股上深めで食い込みにくい設計。

カラー：全7色（サイズ：XS～3XL）※一部サイズはオンラインストア限定

エアリズムシェイパーショーツ／スムースタイプ※サポートタイプもあり



価格：1,500円

360°美しく整える高弾力パワーネット仕様。裾はフラットでアウターにひびきにくい。マチ部分はコットンで1枚ばき可能。

カラー：全2色（サイズ：XS～3XL）※一部サイズはオンラインストア限定

毎日をもっと心地よく

見えない部分だからこそ、心地よさと美しさにこだわりたい。ユニクロのベースフィット インナーは、毎日の装いをさりげなく格上げしてくれる存在です。

自分らしく、無理なく整える新習慣で、着たい服をもっと自由に楽しんでみませんか♡