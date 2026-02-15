スズキの新型「フラッグシップSUV」に反響殺到！

スズキが次世代のフラッグシップとして大きな期待を寄せる新型SUV「ビクトリス」が、2025年9月にインドで世界初公開されました。

このモデルは、スズキのインド子会社であるマルチ・スズキ・インディアが手がけ、同社のカルコダ工場で生産されます。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「新型フラッグシップSUV」です！（30枚以上）

世界的に需要が高まっているコンパクトSUV市場を見据え、インド国内のみならず、将来的には100以上の国や地域へ輸出されるグローバルな戦略車としての役割を担っています。

「HEARTECT（ハーテクト）」プラットフォームを土台とするビクトリスは、全長4360mm×全幅1795mm×全高1655mmというボディサイズを持ち、スズキの「グランドビターラ」に近い存在感を示しながらも、その外観は非常に洗練されています。

近年のSUVに多い大型グリルとは対照的に、あえてスリムなグリルを採用し、横並びの個性的なLEDヘッドランプと組み合わせることでシャープなフロントマスクを作り上げました。

ボディカラーは2トーンを含む多彩な設定があり、ダーククロームのパーツを追加してよりスタイリッシュに仕立てるオプションパッケージも用意されています。

インテリアは、ブラックとアイボリーを基調としたモダンなデザインで、64色から選べるアンビエントライトが高級感を演出しています。

パワートレインとトランスミッションについては、1.5リッターエンジンを軸に3つのバリエーションを用意。マイルドハイブリッド仕様には5速MTまたは6速AT、ストロングハイブリッド仕様にはCVT、そしてCNG（天然ガス）仕様には5速MTがそれぞれ組み合わされます。

特にCNG仕様では、スズキ車初となる「アンダーボディタンクレイアウト」を採用したことで、燃料タンクを車体下部に収め、広い荷室スペースを確保することに成功しています。

装備面も充実しており、全方位モニターや各種運転支援システムに加え、タイヤ空気圧モニターや足の動きで開閉できるハンズフリーパワーバックドアといった利便性の高い機能が盛り込まれました。

インドでの価格は104万9900ルピーから、日本円で約180万円（2026年2月中旬時点）からと、クラスを超えた手頃な設定も魅力です。

世界各地への進出が予定されているこの一台が、今後日本市場へも導入されるのか、その動向に熱い視線が注がれています。

この新型ビクトリスに対して、ネット上では好意的な反応が数多く寄せられています。

まず、そのデザインについては「スズキ車としては大きめのサイズながら、スタイリッシュにまとめられている」と高く評価されており、高級感のある内装と相まって「なかなか良さげ」「いいじゃん」といった期待の声が目立ちます。

また、約180万円からという価格設定に対しても「コスパ最強」と驚きをもって受け止められています。

特に注目を集めているのがパワートレインとトランスミッションの構成です。CNG（天然ガス）仕様に5速MTが組み合わされている点に「これはいい！」「5速MT仕様があるのか」と熱い視線が注がれており、モータースポーツファンや運転好きと思われる層からは「日本でもMTありで売ってほしい」という切実な要望も上がっています。

日本市場への導入を待ち望む声は非常に多く、「日本に来れば人気が出ると思う」といった上陸を期待する書き込みが相次いでいます。