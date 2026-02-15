＜いずれ旦那はポイ＞今は扶養内パートだけど正社員になったら旦那のお世話はしたくない！甘いかな？
旦那さんと扶養内で働くママの収入で暮らせていても、事情が変わることもあるでしょう。特に旦那さんの収入面での変化があると、ママも正社員になり、フルタイムで働くことになるかもしれません。でも、しばらくパートで働いていると、正社員として働くことに抵抗を感じてしまうこともあるでしょう。そんななか、ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『専業主婦でいたいとまでは言わないけれど、扶養内パートでゆるく働きながら過ごしたい。旦那は、それができる相手だと思っていたけれど状況が変わった。子どもはもう社会人だし、正社員で働く時間の余裕はある。でも、旦那と一緒にいながら正社員で働くなら、旦那と別れて正社員で働いた方がいいと思ってしまう。同じような人はいる？』
働くことより「旦那のお世話をしながら」がイヤ？
『分かる。結婚したときから大黒柱は旦那だった。私が正社員で働かないといけないなら、旦那はいらない。自分のことだけをしていた方が楽』
『正社員で働くのがイヤというより、旦那の世話をしつつ正社員がイヤということかな。それなら離婚したらいいと思う。自分のことだけなら、正社員をしていてもできるもんね』
これまで旦那さんの収入を柱としていたからこそ、ママたちは家事や育児、そして旦那さんのお世話などができていたのでしょう。でも状況が変わり、ママも正社員で働くならば、立場は旦那さんと同じになります。それなのにこれまでと同様に家庭内ですることに変化がないのであれば、不公平さを感じてしまうようですね。正社員としての収入があるならば、離婚して自分のことだけをする生活の方が楽。そういう考えになるのも不自然ではないでしょう。
年齢的に正社員の仕事を見つけるのが大変かも
『投稿者さんが今の年齢（お子さんが社会人ということはアラフィフ？）から始められる正社員の仕事と、旦那さんが年功序列パワーで積み上げてきた仕事とでは、同じ「正社員」であっても収入には結構な差があるんじゃないかな。給料を合算して2人で使う生活と、離婚して投稿者さん1人の収入の生活、どっちが楽か？ といったら、たぶん前者の方だと思う。そのへんの計算はしてみた？』
『私も子どもは社会人だけれど、今から正社員で働く体力がない。その前にアラフィフの私を正社員で雇う会社がないと思う』
お子さんが社会人になっているということは、投稿者さんは50歳に近い年齢かもしれません。その年齢になって正社員で働けるのか？ という心配もあります。これまで扶養内パートで働いていて、同じ職場で正社員として契約してくれるならよいでしょうが、もし違う仕事を探すとなると難しいかもしれませんね。また体力面での不安もあるでしょう。それならこれまで通り旦那さんの収入を家計の土台にしつつ、それに投稿者さんの収入をプラスして生活をした方が安定するという考え方もあります。
『2人で正社員で働いたらよくない？ お互い自立して家事も折半したらだいぶ楽な気がするけれど？』
投稿者さんとしては、正社員で働いても家事の負担がこれまでと同じであることに不満があるのでしょうから、そこは旦那さんとの話し合いが必要になりそうです。お互い正社員で仕事に費やす時間も長くなります。旦那さんに家事の分担をしていこうと提案するのもよさそうですね。
自分の好きなように生きるのもアリ
『いいじゃない。離婚して自分の人生を歩みなよ。グズグズしていると、あっという間に年をとって選択肢がなくなるよ』
『いろいろな局面で苦労することがあったからだと思う。子どもも自立しているなら尚更、自分の幸せを考えて。自分の稼いだお金で自分のことだけ考えて生活ができるのは幸せだと思う』
旦那さんと同じように正社員で働くならば、これまでのように家事や旦那さんのお世話はできなくなるかもしれません。むしろ投稿者さんは、旦那さんのお世話をしたくないとの考えのようですね。自分だけ負担が増えるくらいなら、いっそのこと1人になって自分のことだけをして生きたいという思いなのでしょう。
正社員で働けて収入の面で不安が解消されるならば、そのような生き方をするのもアリなのかもしれません。お子さんも社会人になっていますから、この先は投稿者さんが望むような人生を歩むのも選択肢のひとつ。旦那さんが納得するかどうかの問題もありますが、まずはその意思を伝えることが大切になってきそうです。その上で、旦那さんとの家事の分担ができたり、旦那さんは自分のことを自分でするとなれば離婚をする必要もないかもしれませんね。