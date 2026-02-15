辻希美「たぁくんがチョコ好きじゃ無いから」夫・杉浦太陽に手作りパンを跪いてプレゼント「いつまでもラブラブでほっこり」「クオリティ高すぎ」と話題
【モデルプレス＝2026/02/15】俳優の杉浦太陽が2月14日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの辻希美からのバレンタインの贈り物を公開し、反響が寄せられている。
【写真】5児のママタレ「パン屋さん開ける」チョコ嫌いの夫に贈ったプロ級ベーコンエピ
杉浦は「ノンからのバレンタイン」「手作りパンのエピ ありがとぉぉぉぉぉぉ〜 Happy Valentine’s Day」とつづり、辻が跪いてうやうやしくパンを差し出すコミカルで愛らしい姿を写真で公開。ハート柄のラッピングペーパーに包まれたベーコンエピも披露し、「＃妻からのバレンタイン」「＃ありがと」とハッシュタグを添え、最愛の妻への感謝を伝えている。
また、辻も自身のストーリーズにて焼き上げる前のパンを公開。「バレンタインは たぁくんがチョコ好きじゃ無いから たぁくんが好きなエピ作ってみた」と明かしている。
この投稿には「世界一幸せなバレンタイン」「パン屋さん開ける」「チョコじゃなくて好きなパンを焼く辻ちゃん、理想の奥様すぎる」「跪いて渡すの可愛すぎる」「エピのクオリティ高すぎ」「愛情たっぷり」「いつまでもラブラブでほっこり」といった反響が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
